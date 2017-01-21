С 27 по 29 января в Риге пройдут гастроли Русского театра Эстонии. Зрители увидят спектакли "Женитьба" и "Последний этаж", которые покажут на сцене Рижского Русского театра имени Чехова.

Русский театр Эстонии открылся 15 декабря 1948 года, когда молодая выпускница ГИТИСа Вера Федорова произнесла "Как хорошо!". Эта реплика из пьесы "Семья пилотов" стала незабываемыми первыми словами, произнесенными на сцене единственного профессионального театра Эстонии. С тех пор сменилось несколько поколений режиссеров и актеров. Наиболее интересные периоды связаны с художественным руководством Виталия Черменева, Семена Лермана, Григория Кроманова, Эдуарда Томана. Спектакли в театре ставили Роман Виктюк, Андрей Тарковский, Вольдемар Пансо, Юри Силларт, Калью Комиссаров, Роман Козак, Юрий Еремин, играли Анатолий Солоницын, Ада Роговцева, Олег Стриженов и другие талантливые артисты.

Нынешние гастроли в Риге продлятся три дня и подарят встречу с двумя популярнейшими спектаклями.

27 января - "Женитьба" Николая Гоголя в постановке художественного руководителя Русского театра Эстонии Игоря Лысова – один из самых успешных спектаклей театра. Здесь удачно сошлось всё: и веселый абсурдизм Гоголя, и современность проблематики, когда вопрос о замужестве волнует каждую молодую женщину, и оригинальность решения и совершенно неожиданный и непредсказуемый финал, и маленький свадебный оркестрик, который на протяжении всего спектакля находится на сцене и помогает музыкально решить некоторые риторические вопросы, поставленные классиком.

В ролях заняты самые востребованные и популярные актеры театра – Татьяна Космынина, Александр Кучмезов, Илья Нартов и другие. "Женитьба" очень часто решается в ключе исключительно комическом, но Игорь Лысов решился заглянуть за ширму смеха и карикатуры, и увидеть женщину, безжалостно выставленную на всеобщее обозрение, женщину, которая так страстно хочет замуж, что готова прилепиться почти к каждому, у нее уже и платье приготовлено, чтобы в любой момент ринуться под венец. А женихам нет ни малейшего дела до нее самой: их волнуют совершенно другие вещи — богата ли? знает ли по-французски? полненькая ли? И не то чтобы всё это не смешно, но и до слез жалко. Гоголь высмеивал, Лысов готов посмеяться, но не высмеивать, хотя бы потому, что не по-гоголевски относится к женщинам..." – сказано в одной из многочисленых рецензий на спектакль.

28 и 29 января - "Последний этаж" – романтическая комедия, написанная и поставленная известным московским режиссером Владимиром Зайкиным. В главных ролях заняты звезды русской и эстонской сцены страны – один из самых популярных артистов театра, известный киноактер Александр Ивашкевич и прима эстонской сцены и телесериалов Элина Пурде (русский зритель знает ее по фильму Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи"). Танцы поставлены знаменитыми хореографами Ренеэ Ныммиком и Тийной Оллеск.

"Спектакль не только динамичный, но и демократичный. Что-то в нем найдет и стар и млад, эстет и слабо разбирающийся в искусстве человек. Есть шутки поверхностные, а есть и глубокие. Поэтому, думаю, что еще долго не зарастет народная тропа на эту постановку", – пишет один из ведущих театральных критиков Виктор Сольц.