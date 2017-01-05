"Дом Москвы" в Риге и российский телеканал "Культура" в рамках фестиваля "Театральная Москва" и в 2017 году продолжают демонстрировать на большом экране лучшие постановки, входящие в золотой фонд русского театрального искусства.

В этом году у рижских зрителей есть возможность увидеть на большом экране "Дома Москвы" такие легендарные спектакли, как "Чёрный монах" (Сергей Маковецкий), "Лес" (Дмитрий Назаров), "Безумный день или Женитьба Фигаро" (Дмитрий Певцов, Александра Захарова) и другие постановки.

Участниками показов стали Московский театр "Ленком", Московский театр Современник, Московский Академический театр Сатиры, Московский театр им. Моссовета, Московский художественный театр им.А.П.Чехова под руководством Олега Табакова, Московский ТЮЗ, Государственный академический Малый театр России, Государственный академический театр имени Е.Вахтангова и другие.

Театральный сезон открылся 24 сентября, а завершится 19 мая 2017 года (подробнее - здесь).

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ "ТЕАТРАЛЬНАЯ МОСКВА" (демонстрация спектаклей на большом экране "Дома Москвы")

7 января в 18.00 — спектакль "Таланты и поклонники", Театр им. В.Маяковского

14 января в 18.00 — спектакль "Серебряный век", Московский театр им. Моссовета

28 января в 18.00 — спектакль "Кошки — мышки", пьеса Иштвана Эркеня, Большой драматический театр им. Г. А.Товстоногова

4 февраля в 18.00 — спектакль "Чёрный монах", Московский театр юного зрителя

18 февраля в 18.00 — спектакль "Жизнь и судьба", роман Василия Гроссмана, Академический Малый драматический театр — театр Европы

25 февраля в 18.00 — телеспектакль "Не такой, как все", пьеса Алексея Слаповского

4 марта в 18.00 — спектакль "Королевские игры", Московский театр "Ленком"

11 марта в 18.00 — спектакль "Лес", МХТ им. А.П.Чехова п/р Олега Табакова

26 марта в 17.00 — спектакль "Карамазовы и ад", Московский театр Современник

15 апрель в 18.00 — спектакль "Безумный день или Женитьба Фигаро", Московский театр "Ленком"

16 апреля в 18.00 — телеспектакль "Пьеса для мужчины", режиссёр Владимир Мирзоев

22 апреля в 19.00 — спектакль "Комики", пьеса Н.Саймона, Театр имени Моссовета

18 мая в 19.00 — телеспектакль "Бумажное сердце", пьеса Инги Гаручавы и Петра Хотяновского

19 мая в 19.00 — телеспектакль "Медная бабушка", пьеса Леонида Зорина

Билеты можно приобрести в кассе "Дома Москвы", Bilešu Serviss и на bilesuserviss.lv. Цена: 7 евро. При покупке билетов в кассе "Дома Москвы" на 5 спектаклей и больше, цена билета 5 евро.