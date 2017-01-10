История про нерешительность, зависимость от других, любовь и cтрасть, умение и неумение жить по своим внутренним установкам и быть свободными – все это латышские начинающие актеры заложили в свою версию чеховской пьесы "Дядя Ваня", поставленную опытным и титулованным режиссером Марой Кимеле.

Поставив "Чайку" на сцене Латвийского национального театра, режиссер Элмар Сеньков признался, что "каждому режиссеру хоть раз в жизни надо поставить "Чайку" или "Дядю Ваню" из классики Чехова". На счету Мары Кимеле это далеко не первая постановка Чехова, в том числе и "Дяди Вани". У начинающих актеров из Академии культуры Игоря Шелеговского, Алисы Дановской и Мартиньша Зариньша одна "Чайка" в творческой биографии уже была, теперь на четвертом курсе – "Ваня" (именно так называется постановка).

В своей пьесе Чехов знакомит с хорошими, трудолюбивыми и добродетельными людьми, служащими у профессора Серебрякова, который учится вести себя в ситуации всеобщего поклонения. И его молодая жена старается быть ему верной даже в ситуации, когда в воздухе витают новые отношения. За исключением самого профессора в состоянии любви пребывают все герои…

В ролях – Андрис Гиндра, Том Трейнис, Том Величко, Эмил Круминьш, Мадара Боре, Элина Дамбе, Карлис Рейерс, Игорь Шелеговский.

Подробная информация - www.lka.edu.lv.

Спектакль покажут 13 января, а также 9 и 16 февраля в 19.00 на сцене Дома театра "Лошадиная почта" (Zirgu pasts – ул. Дзирнаву, 47). Билеты – www.bilesuparadize.lv.