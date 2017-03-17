Стихи, поэтические романсы и непростые судьбы поэтов Серебряного века в исполнении юных актеров одного из лучших молодежных театров "Реверанс" под руководством бывшей актрисы ТЮЗ Людмилы Шевченко – все это увидят 24 марта в 19.00 на сцене Дома Москвы зрители литературно-музыкальной композиции "Дуновение вдохновения".

Название спектакля позаимствовано из последней строчки стихотворения Марины Цветаевой: "В поте - пишущий, в поте - пашущий! Нам знакомо иное рвение: Легкий огонь, над кудрями пляшущий, - Дуновение вдохновения!" Поэтесса станет одной из главных героинь спектакля, в котором прозвучат стихи Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Александра Блока, Андрея Белого, Николая Гумилёва, Саши Чёрного, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Игоря Северянина, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус и Мирры Лохвицкой. И романсы на стихи Анны Ахматовой, Сергея Есенина и Бориса Пастернака.

Исполнят их актеры театра, чья история насчитывает более двух десятков лет и чьи выпускники сегодня играют в ведущих русских театрах. По мнению основателя и руководителя театра Людмилы Шевченко, современные молодые люди до обидного мало знают о поэтах Серебряного века, а в школе их почти не проходят, поэтому своим долгом она считает познакомить молодежь с красивой, умной, на века поэзией. "Когда я слышу, "ах, какое непростое кризисное время, дайте что-нибудь развеселое", хочу сказать: приходите на спектакль, посмотрите, с каким вдохновением, с каким удовольствием играют наши молодые артисты", - говорит Шевченко.

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