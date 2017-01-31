В феврале в Рижском русском театре - Геннадий Хазанов и премьера "Добрый человек из Сезуани"

В феврале в рижском Русском театре имени Михаила Чехова будут демонстрироваться два спектакля с участием Геннадия Хазанова (премьерный "Ничего не бойся, Барри!" и "Смешанные чувства"), а также состоится премьера показа спектакля "Добрый человек из Сезуани". Ниже - репертуар театра на февраль.

В феврале в Риге гастролирует театр Антона Чехова. Старейший негосударственный театр России привозит в Ригу свою самую свежую премьеру - спектакль по пьесе канадского драматурга Норма Фостера "Ничего не бойся, Барри!". Первый показ состоялся в Москве 27 декабря, а 3 и 4 февраля спектакль увидят зрители в Риге (был перенесен с января).

В свою очередь комедия "Смешанные чувства" театра А.Чехова ранее была перенесена с 3-4 февраля на 27-28 февраля.

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НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ, БАРРИ! (маразматическая комедия) по пьесе Норма Фостера. 16+

3-4 февраля, начало - 19:00.

Режиссер – Леонид Трушкин

Композитор – Игорь Крутой

В ролях:

Геннадий Хазанов

Борис Щербаков

Аглая Шиловская /Дарья Макарова

...Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за дни, прожитые без счастья, без любви, без радости. Счастье. Как оно желанно, и как может быть недостижимо. Или это неправда? И счастье зависит не от каких-то неведомых сил и обстоятельств, а от нас самих? Так как же стать по-настоящему счастливым?..

Режиссер спектакля Леонид Трушкин, знакомый рижским зрителям по спектаклю "Смешанные чувства", является создателем художественным и руководителем Театра Антона Чехова. Леонида Трушкина привлекают пьесы о жизни человеческого духа, о самых важных ценностях – семье, любви, взаимопонимании, преданности и верности. Спектакли Театра Антона Чехова – это всегда пронзительные истории, заставляющие зрителей смеяться и плакать одновременно, думать и анализировать, чувствовать и сопереживать.

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Foto: Смешанные чувства

СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА (нежная комедия) по произведению Ричарда Баэра

27 и 28 февраля (19:00)

Режиссер - Леонид Трушкин

В спектакле участвуют:

Геннадий Хазанов (Герман Льюис)

Галина Российская (Кристина Мильман)

Дмитрий Палеес (Ральф)

Анатолий Фечин (Чак)

Продолжительность - 1 час 40 минут

"Любви все возрасты покорны…" Хотя иной раз покоряются не сразу, ведь некоторым кажется, что романтика осталась в прошлом, а идея снова вступить в брак, мягко говоря, ошиблась адресом.

Кристина и Герман – две оставшиеся в одиночестве половинки двух некогда счастливых пар. Она была замужем за его лучшим другом, он был женат на ее лучшей подруге. Спустя год после смерти мужа Кристина хочет переехать на другой край страны, а Герман – Герман не хочет ее отпускать…

Ричард Баэр (1928-2009) - американский сценарист и драматург. Его дедушка и бабушка по материнской линии эмигрировали в США в 1900 году из деревни Узляны под Минском.

До 1993 года Ричард Баэр был известен в основном как автор популярных телесериалов — таких, как "МЭШ", "Околдованный" и "Все в семье". Театральный успех ему принесла пьеса "Смешанные чувства". Кроме США (бродвейский "Golden Theatre" и многие региональные театры) она получила признание в Канаде, Австрии, Германии, Бельгии, Австралии и России.

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ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНИ (по пьесе Бертольда Брехта)

25 и 26 февраля (19:00)

Композитор - Пауль Дессау

Режиссер - Элмар Сеньков

Сценография и видео - Катрина Нейбурга

В спектакле участвуют: Екатерина Фролова, Виталий Яковлев, Галина Российская, Дмитрий Палеес, Дана Чернецова, Евгений Черкес, Игорь Чернявский, Яков Рафальсон, Леонид Ленц, Игорь Назаренко, Алексей Коргин, Юлия Бернгардт, Максим Бусел, Татьяна Зачест, Иван Клочко, Анастасия Рекута-Джорджевич, Яна Хербста, Артур Трукшс, Кирилл Зайцев, Наталия Живец, Марат Эфендиев.

Авторские права на пьесу и музыку принадлежат Suhrkamp Verlag Berlin, Germany

Премьерный спектакль - это свежий взгляд на легендарное произведение легендарного автора: Элмар Сеньков и его творческая команда, опираясь на новый перевод Егора Перегудова, ставят вневременную пьесу Бертольта Брехта.

Изначально пьеса называлась "Товар-любовь" ("Die Ware Liebe"), но за 11 лет работы автора над текстом изменилось многое, в том числе название и жанр, а вот тема осталась прежней: доброта.

Впервые пьесу поставили в Цюрихе, в 1943 году; в Германии она была представлена зрителю в 1952 году; а в 1964 году со спектакля "Добрый человек из Сезуана" (в переводе Елены Ионовой и Юзефа Юзовского) начался московский Театр на Таганке, где эта пьеса стала своего рода символом и талисманом.

В истории Рижского русского театра три постановки по произведениям Бертольта Брехта: "Кавказский меловой круг" и "Трехгрошовая опера" Аркадия Каца и "Господин Пунтила и его слуга Матти" Семена Лосева. "Добрый человек из Сезуани" - четвертая и первая в XXI веке.

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Помимо этого в феврале в Рижском русском театре им.Чехова в двух залах театра (Большой и малый) можно посмотреть следующие спектакли: "Гранатовый браслет" (1, 2 и 16 февраля), "Угол Третьей и Дубовой: прачечная" (3 и 16 февраля), "Свидание хотя и состоялось, но..." (4 и 5 февраля), "Голодранцы-аристократы" (5 февраля), "Зима" (7, 8 и 19 февраля), "Привидение из Кентервиля" (7 и 8 февраля), "Танго между строк" (9 февраля), "Одесса, город колдовской (10 и 11 февраля), "Не все коту масленица" (11 и 12 февраля), "Опасный поворот" (12 февраля), "Граненка" (14, 15 и 18 февраля), "Медея" (15 февраля), "Альбом" (17 и 18 февраля), "Два джентльмена из Вероны" (18 февраля) и "Любить" (19 февраля).

Подробнее с репертуаром театра можно ознакомиться здесь.

Фото: Екатерина Цветкова и Айгарс Алтенбергс (http://www.adme.lv/)