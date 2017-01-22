10 апреля в рижском "Доме конгрессов" впервые будет показан комедийный спектакль "Ловушка для мужа", в котором принимает участие один из самых "кассовых" составов российских актеров. Начало спектакля - 19.00.

"Ловушка для мужа" - комедия положений, где даже маленькая ложь рождает следующую, более невероятную и затягивает героя во все большие проблемы.

"Муж возвращается домой…". Но нет - в этом спектакле жена возвращается домой и… застает супруга с молодой, привлекательной девушкой.

Пытаясь выпутаться из щекотливой ситуации, боясь потерять жену, положение в обществе и репутацию, герой-"изменщик" Лоран представляет молодую красотку-любовницу как свою русскую дочь. Но приняв на себя мнимое отцовство, ему придется встретиться с настоящей матерью "новоиспеченной дочурки", которая, решив помочь, вступит в игру Лорана, чем только усугубит сложный зигзаг событий.

В спектакле участвуют: народный артист России Федор Добронравов,

народная артистка России Татьяна Васильева, заслуженная артистка России Елена Сафонова, Елена Синилова и Филипп Васильев.

Комедия "Ловушка для мужа" будет показана в Доме конгрессов 10 апреля. Начало - 19.00. Билеты можно приобрести в сети Bilesu paradize.

Фото - пресс-служба организаторов.