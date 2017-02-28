В марте в Рижском русском театре имени Михаила Чехова будет демонстрироваться спектакли "Добрый человек из Сезуани" (премьера состоялась 25 февраля), "Ханума", "Маленький принц" и "Княжна Мери" и другие спектакли. Ниже - репертуар театра на ближайший месяц с учетом всех изменений.

Обращаем внимание, что спектакль "В этом мире я только прохожий...", который должен был состояться 3, 21, 28 и 29 марта, отменен. Также заменены на другие постановки три показа спектакля "Песочные человечки" (4, 8 и 10 марта).

Кроме того, 17-18 марта вместо спектакля "Мария" будут демонстрироваться "Голодранцы-аристократы" (17-го) и "Маленький принц" (18-го), а 26 марта вместо спектакля "Фро" - "Голодранцы-аристократы".

В марте в Рижском русском театре им.Чехова в двух залах театра (Большой и малый) можно посмотреть следующие спектакли: "Добрый человек из Сезуани" (1 и 21 марта), "Привидение из Кентервиля" (2 и 9 марта), "Опасный поворот" (3 и 4 марта), "Свидание хотя и состоялось, но..." (4, 8, 24 и 25 марта), "Альбом" (4 и 5 марта), "Не все коту масленица" (5 марта), "Танго между строк" (7 марта), "Метод Гренхольма" (8 марта), "Граненка" (10, 18, 19 марта), "Княжна Мери" (10 и 11 марта), "Два джентльмена из Вероны" (11, 12 марта), "Одесса, город колдовской" (12 марта), "Ханума" (14, 15 и 31 марта), "Угол Третьей и Дубовой: прачечная" (16 и 30 марта), "Гранатовый браслет" (16 и 30 марта), "Голодранцы-аристократы" (17 и 26 марта), "Мария" (17 и 18 марта), "Маленький принц" (18 и 19 марта), "Медея" (18, 19 и 29 марта), "Любить" (22 и 23 марта), "Смешанные чувства" (24 и 25 марта).

Подробнее с репертуаром театра можно ознакомиться здесь.

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ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ СЕЗУАНИ (по пьесе Бертольда Брехта)

1 и 21 марта (19:00)

Композитор - Пауль Дессау

Режиссер - Элмар Сеньков

Сценография и видео - Катрина Нейбурга

В спектакле участвуют: Екатерина Фролова, Виталий Яковлев, Галина Российская, Дмитрий Палеес, Дана Чернецова, Евгений Черкес, Игорь Чернявский, Яков Рафальсон, Леонид Ленц, Игорь Назаренко, Алексей Коргин, Юлия Бернгардт, Максим Бусел, Татьяна Зачест, Иван Клочко, Анастасия Рекута-Джорджевич, Яна Хербста, Артур Трукшс, Кирилл Зайцев, Наталия Живец, Марат Эфендиев.

Премьерный спектакль - это свежий взгляд на легендарное произведение легендарного автора: Элмар Сеньков и его творческая команда, опираясь на новый перевод Егора Перегудова, ставят вневременную пьесу Бертольта Брехта.

Изначально пьеса называлась "Товар-любовь" ("Die Ware Liebe"), но за 11 лет работы автора над текстом изменилось многое, в том числе название и жанр, а вот тема осталась прежней: доброта. Впервые пьесу поставили в Цюрихе, в 1943 году; в Германии она была представлена зрителю в 1952 году; а в 1964 году со спектакля "Добрый человек из Сезуана" начался московский Театр на Таганке, где эта пьеса стала своего рода символом и талисманом.

В истории Рижского русского театра три постановки по произведениям Бертольта Брехта: "Кавказский меловой круг" и "Трехгрошовая опера" Аркадия Каца и "Господин Пунтила и его слуга Матти" Семена Лосева. "Добрый человек из Сезуани" - четвертая и первая в XXI веке (Фотоальбом - здесь).

КНЯЖНА МЕРИ (по повести Михаила Лермонтова)

10 и 11 марта

Автор инсценировки и режиссер - Елена Черная

Сценография и костюмы - Ольга Шаишмелашвили

Хореограф - Мария Кораблёва

В спектакле участвуют: Кирилл Зайцев, Наталья Смирнова, Татьяна Лукашенкова, Иван Клочко, Марат Эфендиев, Яна Хербста, Игорь Чернявский, Игорь Назаренко, Артур Трукшс, Олег Тетерин, Тамара Судник, Никита Воронин, Александр Полищук.

Спектакль "Княжна Мери" поставлен по повести Лермонтова – одной из частей его романа "Герой нашего времени" (премьера прошла в ноябре 2014-го). События романа разворачиваются на Северном Кавказе во время кавказской войны, участником которой был сам Лермонтов.

...Действие "Княжны Мери" тоже происходит на Кавказе – в Пятигорске и Кисловодске, но войны здесь уже нет, теперь тут модный светский курорт, где лечатся от ран военные и пьют воды из минеральных источников приезжие русские семейства. Здесь же появляется редкая изысканная столичная пара - княгиня Лиговская с юной дочерью, которую она "на английский манер" называет Мери. С ней знакомятся два молодых человека, двое военных, находящихся здесь на лечении, Печорин и Грушницкий.

И разражается любовная драма, перипетии которой описаны Лермонтовым столь увлекательно, что и сегодня повесть не теряет своей занимательности и блеска. Стремительно развивающийся авантюрный сюжет и одновременно тонкий психологизм диалогов дают прекрасную возможность для воплощения повести в театре. Романтическая и горькая история о любви, ненависти и страсти захватывает, как детектив, и не отпускает до самой развязки...

ХАНУМА (Джаз-комедия в двух действиях по мотивам пьесы А. Цагарели)

14, 15 и 31 марта (19:00)

Режиссура и хореография - Алла Сигалова

Композитор - Гия Канчели

Сценография и костюмы - Георгий Месхишвили

В спектакле участвуют: Вероника Плотникова, Наталия Живец, Яков Рафальсон, Максим Бусел, Татьяна Лукашенкова, Вадим Гроссман, Евгений Корнев, Юлия Бернгардт, Алексей Коргин, Ольга Никулина, Никита Воронин, Павел Гришков, Анастасия Рекута-Джорджевич, Татьяна Зачест, Иван Клочко, Яна Лисова, Игорь Назаренко, Наталья Смирнова, Артур Трукшс, Яна Хербста, Марат Эфендиев.

Премьера джаз-комедии "Ханума" по мотивам пьесы грузинского классика Авксентия Цагарели в переложении Владимира Константинова и Бориса Рацера состоялась в театре в сентябре 2014-го.

С неподражаемым юмором, не жалея красок и тонко обыгрывая детали, авторы рассказывают о том, как любовь, решительность и дерзкий ум помогают достичь всех целей и преодолеть все препятствия на пути к счастью.

...Некий разорившийся князь хочет поправить свои дела удачной женитьбой и нанимает известную сваху Хануму, которая успешно находит для князя невесту. Но среди свах тоже существует конкуренция! Другая сваха намерена женить князя на девушке, которую нашла она – и которую любит племянник князя. Но разве может Ханума допустить, чтобы молодых влюбленных разлучили (а сама она уступила победу сопернице)? Разумеется, нет! Так начинается многоходовая интрига, полная забавных случаев, неожиданных поворотов и обаятельного лукавства...

В спектакле звучит музыка одного из самых ярких грузинских композиторов - Гии Канчели – в музыкальной редакции и исполнении Xylem TRIO (Оскар Петраускис – саксофоны и дудук, Раймонд Петраускис - клавишные, Рихард Залюпе - маримба, ударные). Спектакль оформил грузинский художник Георгий Месхишвили.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ (Сказка-притча)

18 и 19 марта (12:00)

Режиссер - Руслан Кудашов

Художник - Андрей Запорожский

В спектакле участвуют: Александр Маликов, Алексей Коргин, Екатерина Фролова, Яна Лисова, Анастасия Тимошенко, Евгений Черкес.

В дни школьных каникул театр делает подарок юным зрителям - сказка А. де Сент-Экзюпери "Маленький принц" о самом важном в этой жизни - о своей планете и Розе, о любви и дружбе, о детстве и взрослении. Для многих людей эта сказка – своеобразный пароль, по которому узнают друг друга те, кто помнит, что взрослые – "странный народ" и что "ты в ответе за тех, кого приручил".

Сент-Экзюпери не только сочинил эту историю, но и нарисовал к ней картинки, поэтому люди во всём мире знают, как выглядят Маленький принц, его планета, его любимая Роза и его друг Лис. Премьера спектакля в театре М.Чехова состоялась в 2012 году.

Фото: Айгарс Алтенбергс