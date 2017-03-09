20 марта в Риге в театре "Дайлес" состоится премьерная постановка Романа Виктюка "Федра". Классический античный сюжет пересказан Мариной Цветаевой, которую режиссер называет первой и единственной Великой Поэтессой и чье творчество сопровождает мастера всю его жизнь.

Классический античный сюжет "Федры" - это мифологическая история Федры – второй жены афинского царя Тесея, воспылавшей всепоглощающей страстью к пасынку Ипполиту, которую заронила в ее сердце богиня Афродита, волнует Романа Виктюка уже более 30 лет. В конце 1980-х он поставил "Федру" в Театре на Таганке с Аллой Демидовой в главной роли, с молодыми Дмитрием Певцовым и Алексеем Серебряковым. Тогда этот спектакль стал знаковой работой.

Спустя 30 лет - снова "Федра", но совсем другая. Виктюк хотел поставить в своем театре этот спектакль еще в середине 90-х годов, но идею пришлось отложить на 20 лет.

По словам Виктюка, этот спектакль посвящение актрисам, ушедшим из жизни - Елене Образцовой, Ольге Аросевой, которые играли в его спектакле "Реквием по Радамесу" в Театре Сатиры. Голос Образцовой звучит в финале. Запись сделана незадолго до ухода певицы из жизни.

Из многих вариаций мифа в мировой литературе Виктюку ближе всего "Федра" Марины Цветаевой. В классических интерпретациях Федра – образ преступной любви. Цветаева уже в первой картине освобождает ее от вины: юный Ипполит так прекрасен, что "не полюбить его могла только слепая".

Спектакль поставлен в духе игрового мифологического студийного театра. На сцене афинская молодежная тусовка. Полутанец, полупение, полугимнастика, полуэротика задуманы как фон и исток трагических событий.

Хор на сцене появляется и исчезает, играя разные роли. Этому хору передана роль Лика Федры (Дмитрий Бозин), роль Ипполита (Игорь Неведров), роль Судьбы (Иван Иванович). Тезей (Александр Дзюба) саркастически управляет на разных музыкальных инструментах мифическим процессом из-за пределов основной игровой площадки.

Страстный, манящий, завораживающий и таинственный. По словам актеров, каждый спектакль "Федра" неповторим, как песня, которая два раза одинаково не прозвучит.

Невозможно выразить словами ту энергию и страсть, которые двигали Цветаевой при написании "Федры", заставляя нас задуматься о новых, вернее, забытых в советском театре средствах театральной выразительности — о синтезе слова, музыки, ритмики, хореографии, о силе голоса, жеста и мимики в палитре актёра.

Как и в древнегреческом театре, внимание зрителя здесь сосредоточено не на внешних эффектах, а на героях, которых играют мужчины. Фигуры актеров похожи на фрески Микеланджело, хор — часть легенды, ее атмосфера.

Премьера спектакля состоялась в Москве в 2015 году. Спустя полтора года "Федра" впервые будет представлена в Риге. Подготовка к спекталю в театре "Дайлес" шла долго и кропотливо. Кроме того, требовалось найти специальное покрытие для сцены. Спектакль идет два часа без антракта (возрастной ценз - 18+).

Фото - Наталия Гуща