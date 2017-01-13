В январском репертуаре Рижского русского театра имени Михаила Чехова произошли изменения, сообщает пресс-служба театра.

В связи с болезнью актрисы в репертуаре произошли следующие изменения:

- 20 января вместо спектакля "Мария" состоится спектакль "Гранатовый браслет". Приобретенные билеты действительны; неиспользованные билеты можно сдать в установленном порядке до 26 января.

- 22 января вместо спектакля "Фро" состоится спектакль "Опасный поворот". Приобретенные билеты действительны; неиспользованные билеты можно сдать в установленном порядке до 28 января.

Как сообщалось ранее, из-за болезни артиста Бориса Щербакова гастрольный спектакль российского театра Антона Чехова "Ничего не бойся, Барри!" был перенесен с 8 января – на 3 февраля и с 10 января – на 4 февраля. В связи с этим спектакли "Смешанные чувства" переносятся с 3 и 4 февраля на 27 и 28 февраля соответственно.

Приобретенные билеты действительны. Их также можно сдать в установленном порядке: на январские спектакли "Ничего не бойся, Барри!" - до 17 января, а на "Смешанные чувства" 3 и 4 февраля – до 11 февраля. Театр приносит извинения за возможные неудобства.

Кроме того, в январе в Малом зале состоится премьера спектакля "Песочные человечки" (25, 27 и 28 января).

"Песочные человечки" - пьеса современного болгарского автора Яны Добревой. Ее неожиданные тексты с острыми абсурдистскими нотками и мощным эмоциональным зарядом нашли отклик и у читателей, и у зрителей.

Новый спектакль - это перекресток четырех историй. В одной приемной случай свел четырех женщин – двух юных и двух постарше. У каждой из них своя судьба, свои страхи и надежды, свои радости и печали. Этим женщинам далеко не сразу удается услышать друг друга, и всё же объединяет их нечто большее, чем совместное ожидание у закрытой двери.

"Песочные человечки" - тонкое, местами колкое, местами нежное кружево о любви и одиночестве; о поиске опоры и понимания; о том, что наполняет жизнь теплом и смыслом.

Режиссер - Михаил Груздов, в спектакле участвуют Светлана Шиляева, Яна Лисова, Елена Сигова, Наталия Живец.

Во второй половине января в двух залах театра (Большой и малый) им.Чехова можно будет посмотреть такие спектакли, как "Граненка" (14 января), "Два джентльмена из Вероны" (14 января), "Привидение из Кентервиля" (24 января), "Медея" (13 января), "Угол Третьей и Дубовой: прачечная" (15 и 17 января), "Гранатовый браслет" (15, 17 и 20 января), "Танго между строк" (18 и 19 января), "Опасный поворот" (21 и 22 января), "Метод Гренхольма" (25 января), "Голодранцы-аристократы" (26 января), "Женитьба" (27 января) и "Последний этаж" (28 и 29 января), "Свидание хотя и состоялось, но…" (26 января), "Любить" (31 января), "Зима" (31 января), Песочные человечки" (25, 27 и 28 января).

Подробнее с афишей театра можно ознакомиться здесь.

Фото: Айгарс Алтенбергс http://www.adme.lv