В программе рижского молодежного театра "Общество Свободных Актеров" (ОСА) на март - 17 спектаклей, а также капустник (25 марта). Ниже - репертуар театра на ближайший месяц.

Спектакли для взрослых

4 и 19 марта (19:00) - спектакль "Продавец дождя" (15+) по произведению Ричарда Нэша.

...Это американская история о неамериканской мечте, когда даже в наше прагматичное время вполне может случится чудо. Достаточно только верить в это, и счастье любви омоет твою душу благодатным дождем, выпавшем на иссохшую землю после затяжной засухи...

Постановка - Игорь Куликов, актеры - Игорь Куликов, Елизавета Лебедева, Юрий Лунык, Дмитрий Голаско, Глеб Беликов, Артём Ёлкин, Андрей Лавринец.

5 и 11 марта (19:00) - спектакль "Смех всерьез" (14+) по рассказам А.Аверченко, А.Бухова, Тэффи.

...Литературной основой спектакля послужили юмористические новеллы сатириконцев - здесь и ядовитый, сатиричный до мизантропии Аверченко, реалистичная и добрая Тэффи, растворяющая презрение к человеку в смехе, и бесшабашно веселый, но кроткий и терпеливый по отношению к людям Бухов. Удивительно, но сто лет назад люди смеялись над тем же, над чем смеемся мы...

Постановка - Куликов, режиссер - Лунык. Актеры - Ёлкин, Евстигнеева, Лебедева, Береза, Румянцев, Голаско, Румянцев, Бух.

8 и 17 марта (19:00) - спектакль "Наш с тобою секрет" (14+).

...В семейной жизни опасность подстерегает нас на каждом шагу. Выдержать семейные испытания способны только те пары, которые по-настоящему любят друг друга, ведь любовь прощает всё. Мы предлагаем зрителю посмеяться вместе с нами над конфликтными ситуациями, и с юмором отнестись к семейным проблемам и неурядицам...

Режиссер-постановщик - Юрий Лунык, актеры - Юрий Лунык и Светлана Столярова.

10 марта (19:00) - "Тест Тьюринга" (15+), комедия (искусственного) интеллекта.

...В 50-х годах прошлого века английский математик Алан Тьюринг, задавшись целью выяснить, может ли машина мыслить, придумал специальный тест, в котором человек должен определить, с кем он общается - человеком или компьютерной программой.

Действие комедии и происходит в нашем близком "завтра", когда перед британским ученым встает неразрешимая загадка: кто же перед ним – человек или машина? Поиски правильного решения бросают героя из одной комической ситуации в другую, заводят его в свои же собственные ловушки...

Постановка - Игорь Куликов, композитор - Никита Зейза. Актеры - Светлана Столярова и Юрий Лунык.

12 марта (19:00) - спектакль "Бесконечный блеск падающих звезд" (14+) по рассказам Александра Куприна ("Аllez!", "Погибшая сила", "Куст сирени", "На разъезде" и другие), которые никогда не были экранизированы или поставлены на театральной сцене. В этих произведениях "маленькие люди" проявляют самые высокие силы своей души, совершая подвиги не хуже эпических героев.

Режиссер-постановщик - Игорь Куликов. Актеры - Никита Румянцев, Елизавета Лебедева, Артём Ёлкин, Дмитрий Голаско, Елизавета Евстигнеева, Евгений Леонов, Наталия Бух, Екатерина Шилова, Анна Коновалова.

18 марта (19:00) - драма в двух частях "Варшавская мелодия" (15+) по произведению Леонида Зорина в постановке Семена Лосева.

...Молодой парень Виктор (Юрий Лунык), прошедший войну, и польская девушка Геля (Светлана Столярова) встречаются в Московской консерватории в декабре 1946 года. Может ли жизнь сложиться вне конкретного времени и как история влияет на судьбы людей...

24 марта (19:00) - спектакль "Живая живопись" (14+) об истории великих полотен.

...Тысячи искусствоведов ломают копья, пытаясь разгадать тайны, за которыми прячется история создания того или иного шедевра. Как же все таки создавались великие полотна? Театр "ОСА" представляет свою версию, в которой творения гениальных живописцев оживают"...

Режиссер-постановщик - Родион Кузьмин, актеры - Ксения Семёнова, Евгений Леонов, Алиса Адамсоне, Алина Звездилина, Вадим Брижань, Андрей Лавринец, Владислав Хапилов, Дмитрий Хапилов, Артём Ёлкин, Екатерина Шилова, Анна Коновалова.

26 марта (19:00) - спектакль "Северный ветер" (14+) по одноименной пьесе Игоря Якимова.

...В долине, где всегда дует северный ветер, царит холод и снег. Люди научились выживать в этих условиях, не ведая, что жизнь может быть и другой. Но однажды в долине появился Учёный, изменивший привычный уклад жизни. И перемены – казалось бы, к лучшему - привели к неожиданному результату. Что же, в конце концов, есть благо для человека? Спектакль посвящается людям, в чьих душах когда-то поднялся северный ветер, а весеннее тепло так и не наступило...

Режиссер-постановщик - Игорь Куликов. Актеры: Евгений Леонов, Андрей Лавринец, Ксения Семёнова / Анна Коновалова, Екатерина Шилова / Наталия Маркелова, Юрий Лунык, Родион Кузьмин / Виталий Яковлев, Никита Румянцев.

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Постановки для детей

4 и 18 марта (в 13:00) - интерактивный спектакль "Играем в Дюймовочку" (4+) по мотивам сказки Г.Х.Андерсена. Продолжительность - 50 минут. Постановка - Светлана Кенециус, актеры - Елизавета Лебедева и Никита Румянцев).

19 марта (13:00) - интерактивный спектакль "Веселые гости" (3+).

25 и 26 марта (13:00) - спектакль "Лев, колдунья и платяной шкаф" (5+).

31 марта (18:00) - спекталь "Принц и нищий" (7+) по произведению Марка Твена. Продолжительность - 2 часа 10 минут (с антрактом). Режиссер-постановщик - Светлана Кенециус.

...Вранье и притворство - вот что помогает выжить нищему мальчику Тому Кенти и принцу Эдуарду, которые волею судьбы поменялись местами. Эдуарду, чтобы избежать побоев и насмешек, лучше помалкивать о своем происхождении, а Тому необходимо притворяться принцем, чтобы не стать самозванцем...

Исполнители: Артем Елкин, Эдуард Береза, Родион Кузьмин, Никита Румянцев, Карина Бутова, Наталья Бух, Дмитрий Голаско, Елизавета Евстигнеева, Анна Коновалова, Алина Звездилина, Андрей Лавринец, Ксения Семенова, Дмитрий Хапилов, Владислав Хапилов.

Билеты можно приобрести в кассе театра "ОСА" (ул. A.Чака 67/69, с 16.00 до 19.00), на сайте ticketshop.lv или заказать предварительно (подробнее - здесь).

Фото - пресс-служба театра.