Latvijas simtgades noskaņā jau drīzumā – no 20. augusta līdz 2. septembrim – notiks šogad lielākais un gaidītākais notikums Nacionālajos bruņotajos spēkos – militārās mācības " Namejs 2018 ", jeb kā mēdz dēvēt paši mācību dalībnieki – "Bruņoto spēku Dziesmu un deju svētki". Pēc četru gadu intensīvas gatavošanās, šīs būs lielākās militārās mācības kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Mācībās piedalīsies vairāk nekā 10 000 dalībnieku – karavīri, zemessargi, rezerves karavīri, Aizsardzības ministrijas darbinieki, brīvprātīgie rezervisti, policisti un robežsargi.

Mācību aktivitātes nepaliks nepamanītas arī Latvijas iedzīvotājiem, jo daudzi šo mācību uzdevumi tiks pildīti ne tikai militārajos poligonos, bet arī ārpus tiem - pilsētās, pagastu centros, valsts un pašvaldību teritorijās, saskaņotajos privātīpašumos.

Ko Latvijas sabiedrībai vajadzētu zināt par militārajām mācībām "Namejs 2018", pirms tās ir sākušās? Stāsta militāro mācību "Namejs 2018" vadītājs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.

Mērķis un uzdevumi:

Ar šīm mācībām noslēgsim Latvijas bruņoto spēku četru gadu militāro mācību ciklu. Militārās mācības "Namejs 2018" parādīs, cik lielā mērā bruņotie spēki un citas valsts struktūras ir gatavas izpildīt valsts aizsardzības uzdevumus. Pirmkārt, pārbaudīsim Nacionālo bruņoto spēku gatavību pildīt valsts aizsardzības uzdevumus gan komplicētas militārās, gan civilās krīzes laikā, aptverot arī ar kiberdrošību saistītos aspektus. Otrkārt, šajās mācībās testēsim aizsardzības nozares un civilo institūciju sadarbību. Treškārt, šīs mācības ir iespēja pārbaudīt Nacionālo bruņoto spēku vienību komandieru un štābu spējas plānot, pieņemt lēmumus un vadīt padotās vienības augstas intensitātes militārajās mācībās. Pēdējo gadu laikā ir veikts nozīmīgs darbs Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju stiprināšanā, infrastruktūras attīstībā, ekipējuma un materiāltehnisko līdzekļu iegādē, kas tiks pielietots šo mācību laikā, izvērtējot vienību attīstību un izaugsmi šajos četros gados.

Būtiska loma šajās mācībās būs mūsu sadarbības partneriem no Iekšlietu ministrijas, jo testēsim Nacionālo bruņoto spēku sadarbību ar Valsts policiju un Valsts robežsardzi. Nacionālie bruņotie spēki cieši sadarbojas ar partneriem no saistītajām jomām ne tikai dzēšot ugunsgrēkus, piedaloties meklēšanas operācijās un sniedzot cita veida civilo palīdzību, bet arī plāno un testē saskaņotu rīcību nopietnākām krīzes situācijām. Piemēram, sniegsim atbalstu Iekšlietu ministrijai, kad atbilstoši mācību scenārijam tiks izspēlēti spontāni nemieri Jēkabpilī un Valmierā.

Mācību laikā veiksim daļēju mobilizāciju, lai izvērtētu, cik lielā mērā esam spējīgi nodrošināt valsts aizsardzību iesaistot arī citas struktūras, ne tikai aizsardzības un iekšlietu nozari. Iesaistīsim privātos uzņēmumus, lai pārbaudītu spējas kā varam mobilizēt un izmantot nepieciešamos resursus, kas ikdienā mūsu rīcībā nav, bet krīzes laikā varētu būt nepieciešami, piemēram, smagā tehnika – vilcēji, buldozeri, autobusi.

Jāapzinās, ka katra no mācībās iesaistītajām institūcijām pildīs arī savus mācību uzdevumus, kas saistīti ar valsts aizsardzību un drošību. Mācības ir iespēja trenēt ne tikai Nacionālos bruņotos spēkus, bet gan Latvijas valsts aizsardzības spējas kopumā. Mēs pilnveidojam spējas aizsargāt Latvijas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību nevis no kādas konkrētas valsts, bet gatavojam bruņotos spēkus aizsargāt Latviju no jebkura veida apdraudējuma.

Tāpat īpaši gribētu izcelt brīvprātīgos rezervistus, kuri šobrīd Kājnieku skolā apgūst pirmo rezervistu apmācības kursu un arī piedalīsies "Namejs 2018". Jaunais pilotprojekts tika uzsākts šogad un ir iespēja ikvienam pilsonim brīvprātīgi apgūt ne tikai militārās iemaņas un kļūt par rezerves karavīru, bet uzreiz arī iegūt pieredzi militārajās mācībās.

Norises vietas:





Jau vairākkārtīgi esmu uzsvēris, ka bruņotajiem spēkiem ir svarīgi trenēt vienības arī ārpus poligoniem, lai kopā ar sabiedrotajiem varam pilnveidot spēju veikt taktiskās operācijas atbilstoši Latvijas reljefam. Turklāt šī ir iespēja ne tikai uzlabot mūsu operacionālās spējas, bet arī būt tuvāk sabiedrībai. Jāapzinās, ka "Namejs 2018" ir lauka taktiskās mācības, kas notiks visā Latvijas teritorijā. Visvairāk mācību norisi izjutīs Rīgas, Liepājas, Valmieras, Ventspils, Jēkabpils un Daugavpils iedzīvotāji. Jārēķinās, ka arī citās Latvijas vietās būs jūtama militāro mācību norise, jo mācības notiks vismaz 36 Latvijas novados. Mācību uzdevumi tiks veikti uz juridiskām un privātām personām piederošas zemes īpašumiem, kas iepriekš ir saskaņoti. Esam noslēguši līgumus ar lielu skaitu privātpersonām, lai izmantotu viņu īpašumā esošo infrastruktūru. Vēlos izmantot iespēju pateikties katram Latvijas novadam, pašvaldībai un zemju īpašniekiem, kas saskaņojuši mācību norisi. Mūsu valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība un atbalstot mācību norisi, tiek sniegts nozīmīgs ieguldījums valsts aizsardzības stiprināšanā.

Aizsardzības un aizkavēšanas operācijas, ko diennakts gaišajā un tumšajā laikā veiks četras Zemessardzes brigādes un Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, notiks visā Latvijas teritorijā. Pa Latvijas autoceļiem notiks ļoti intensīva Latvijas un sabiedroto spēku militārās tehnikas pārvietošanās. Daudz pārvietosies gan mūsu mobilās platformas un riteņtehnika, gan kājnieku vienības. Protams, militārajās mācībās neiztikt arī bez paaugstināta trokšņu līmeņa, un jau laicīgi atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicinām ar sapratni attiekties pret mācību norisi. Vienlaikus vēršu uzmanību, ka militārajās mācībās ārpus poligona netiek izmantota kaujas munīcija, jo mācības ar kaujas munīciju notiek tikai šim nolūkam paredzētos poligonos un atbilstoši sertificētās šautuvēs, nodrošinot attiecīgu drošības perimetru. Kaujas šaušana notiks ne tikai Ādažu poligonā, bet arī Skrundas, Meža Mackeviču, Lāčusila un citos reģionālajos poligonos.

Dalībnieki:

Mācībās piedalās ievērojams skaits dalībnieku no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijā izvietotās NATO paplašinātās kaujas grupas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Čehijas bruņotajiem spēkiem. Latvijā izvietotie ASV operācijas "Atlantic Resolve" helikopteri "Black Hawk" mācībās sniegs atbalstu ar gaisa spējām. Skaits 10 000 nav noteicošais. Svarīgākais ir trenēt visas iesaistītās struktūras un sadarbības partnerus, lai nodrošinātu mūsu pamatuzdevumu – Latvijas valsts aizsardzību. Šīs mācības ir spilgts piemērs, kādā veidā mēs realizējam NATO līguma 3. un 5. paragrāfu. Mēs esam atbildīgi par valsts pašaizsardzību. Vienlaikus kolektīvās sistēmas ietvaros mēs valsts aizsardzību trenējam kopā ar mūsu sabiedrotajiem.

Milzīga loma šajās mācībās ir Zemessardzei, jo "Namejs 2018" noslēdz militāro mācību ciklu un, atbilstoši likumdošanai, zemessargam ne mazāk kā piecas dienas jāpiedalās šajās mācībās, lai izpildītu ne tikai viņa individuālo pienākumu, bet arī sniegtu savu pienesumu valsts aizsardzības nodrošināšanā. Vēlos pateikties visiem uzņēmējiem, kas atbalsta savus darbiniekus – zemessargus, ļaujot piedalīties mācībās "Namejs 2018", un aicināt atbalstīt arī tos, kuri vēl domā. Atbalstot savus darbiniekus, jūs sniedziet vistiešāko ieguldījumu valsts aizsardzībā un Nacionālajos bruņotajos spēkos. Tieši Zemessardze ir valsts aizsardzības pamats, jo demonstrē Latvijas pilsoņu vēlmi veltīt savu brīvo laiku, lai iesaistītos valsts aizsardzībā.