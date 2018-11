Video: Vārtsargs izceļas ar vārtu guvumu AHL čempionāta spēlē

Latvijas izlases uzbrucēja Teodura Buļgera pārstāvētās Vilksbāras/Skrantonas "Penguins" komandas vārtsargs Tristans Džerijs izcēlies ar vārtu guvumu Amerikas Hokeja līgas (AHL) regulārā čempionāta spēlē pret Spingfīldas "Thunderbirds".

"Penguins" šai spēlē guva pārliecinošu uzvaru, pretiniekus sagraujot ar 5:1 (2:0, 1:0, 2:1); Bļugeram šajā mačā rezultatīva piespēle.

Tristans Džerijs guva ceturtos komandas vārtus, pāri visam laukumam raidot ripu tukšajā pretinieku "būrī" minūti un 25 sekundes pirms pamatlaika beigām.

GOALIE GOAL! Tristan Jarry finds the empty net for the #WBSPens - #WBS20 pic.twitter.com/gXU4d3ROkd