Gjans ir viens no 40 futbolistiem, kuriem Apvienoto Arābu emirātu (AAE) Futbola federācija piemērojusi sodu par viņa ekstravaganto frizūru. Pagājušā gada aprīlī AAE tika ieviests aizliegums futbolistiem iziet laukumā ar daļēji noskūtu galvu, kas ir pretrunā ar islāma mācību.

Ganas izlases kapteinis Gjans ar izskūtiem deniņiem izgāja laukumā Āfrikas Nāciju kausa izcīņas spēlē mačā pret Gabonu.

Asamoah Gyan is among 40 players facing sanction by the United Arab Emirates FA for "unethical hair" - https://t.co/wPC7ynEO4D pic.twitter.com/OEwrcRK8vx