"Tas ir absolūti kroplīgi, ka šie cilvēki, kam ir pielaide valsts noslēpumam sēž ložā, kas ir būtībā Krievijas specdienesta loža. Juris Savickis pārstāv viņus – nav nekādu šaubu! Viņš pats to nekad nav slēpis. Tas ir jāpasvītro ar trekniem burtiem – šis cilvēks nav vēlams Latvijas sabiedrībai! Jo viņš nodara kaitējumu, ietekmējot politisko procesu," žurnālists Armands Puče norādīja "RīgaTV 24" raidījumā "Preses klubs".

Pieredzējušais sporta žurnālists uzskata, ka Rīgas "Dinamo" padomes priekšsēdētājs un gāzes importētāju kompānijas "Itera Latvija" prezidents Juris Savickis izmanto savus amatus pret Latvijas interesēm: ""Itera Latvija" darbojas kā starpnieks pakalpojumam, ko saņemam no Krievijas, un ir cieši saistīts ar AS "Latvijas Gāze"". Puče norāda, ka Savicki var uzskatīt par oligarhu: "Viņš ir šeit ietekmējis konkrētu politisko procesu. Ja mums ir trīs sivēntiņi un vilks, viņš ir tajā sarakstā. Viņš to ļoti labi zina. Viņš ļoti labi spēlējās ar šīm te lietām, kas saucās "Latvijas politiskā virtuve"."

Puče pauda pārliecību, ka arī AS "Latvijas Gāze" strādājošo cilvēku darbības norāda uz to, ka Latvijā nav vien trīs oligarhi. "Tas ir klaji demonstratīvi, ka bijušās valsts amatpersonas atrodas šajā te čekistu ložā un arī tie, kam ir bijusi piekļuve valsts noslēpumam, strādā tagad Latvijas gāzē," sašutumu pauda žurnālists. "Un tad mēs sakām, ka mums ir tikai trīs oligarhi? Ne vella nav trīs! Ir vairāk viņu. Un tāpēc velkam ārā aiz ausīm un liekam viņus tur, kur viņiem ir jābūt, pie vietas!" aicināja Puče.