Kā ziņojām, arī atbildes spēlē Londonā "Arsenal" zaudēja ar rezultātu 1:5, un divu spēļu summā Minhenes klubs uzvarēja ar iespaidīgu vārtu starpību - 10:2.

Jau pirms spēles fani aizvadīja protesta akciju, pieprasot, lai "Arsenal" treneris Arsens Vengers pamet amatu, kuru ieņem jau 20 gadus, un lai klubs nepagarina līgumu ar franču speciālistu.

VIDEO: "Arsene Wenger we want you to go" fans chant outside Emirates pic.twitter.com/Crq5dSeL4B— Rob Harris (@RobHarris) March 7, 2017