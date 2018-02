Īpaši Bekeram izdomāts sauklis " You can't fault our service " ("Mūsu pakalpojumi ir nevainojami"), apspēlējot divus tenisa terminus – "fault" ir kļūda, bet "service" nozīmē serve. Par šo sadarbību ar logu ražotājiem Bekers saņems vairāk nekā 120 tūkstošus eiro, vēsta "Sky Sports".

Vēl salīdzinoši nesen Bekera īpašumu vērtība tika lēsta uz 160 miljoniem mārciņu, bet tagad bijušajai pasaules pirmajai raketei ir radušās finansiālas problēmas un pērn viņš tika atzīts par bankrotējušu.