"adidas" pērn noslēdza iespaidīgu līgumu ar Porziņģi, un kompānija dažādi izmanto latvieša popularitāti jaunu preču izstrādē. Ziņots, ka valstsvienības rindās Porziņģis spēlēs īpašos "adidas" "Crazy Explosive" sērijas apavos, kuri ir Latvijas krāsās un uz kuru zolēm ir redzamas Latvijas ģērboņa lauvas.

Tagad, dienu pirms Lasvegasā sākas "adidas" basketbola festivāls, kompānija iepazīstinājusi ar jauniem Porziņģa apaviem, uz kuriem atveidotas basketbolista divas mājvietas – dzimtenes Latvijas simbols Brīvības piemineklis un Ņujorkas simbols Brīvības statuja. Kā norāda Ziemeļamerikas apskatnieki, lai gan basketbolistam vēl nav sava speciālā sporta ekipējuma sērija, visticamāk, tuvākā laikā "adidas" izveidos speciālo Porziņģa sēriju.

First look from #LVL3 - Kristaps Porzingis' adidas Crazy Explosives for next season, featuring a nod to NY & Latvia: https://t.co/1wxRs3Rnij