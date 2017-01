Piemineklis izcilajam futbolistam Argentīnas galvaspilsētā tika atklāts pirms sešiem mēnešiem, bet tagad nezināmi ļaundari to izpostījuši, uz postamenta atstājot tikai skulptūras apakšējo daļu. Pēdējā laikā argentīniešu līdzjutēji pārmeta Mesi, ka Spānijas klubā viņš spēlējot centīgāk un ar lielāku atdevi nekā valsts izlasē.

The statue of Messi in Buenos Aires has been cut in half by vandals...

Argentina got world's most disgraceful fanbase! pic.twitter.com/m0XwjOHdyg