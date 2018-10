Favregass 100 rezultatīvu piespēļu atzīmi Anglijas premjerlīgas spēlēs sasniedzis ātrāk par visiem pārējiem līdzšinējiem spēlētājiem — tam spāņu futbolistam bija nepieciešamas 293 spēles. Jubilejas, 100. piespēli Favregass izpildīja 2016. gada 31. decembra spēlē pret "Stoke City", bet tagad oficiāli ir saņēmis Ginesa rekorda sertifikātu.

