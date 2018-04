Kad bumbiņa precīzi ieripoja bedrītē, Fino priecīgi izskrēja laukumā, taču paklupa un izmežģīja potīti. Lai arī vēlāk golferis pārvietojās neklibodams un spēja noslēgt kārtu, viņam tomēr tika veikta pārbaude ar magnētisko rezonansi, jo Fino izmežģītā locītava bija jāiegriež vietā.

Tony Finau just:

• Sank a hole-in-one. 👍

• Celebrated accordingly. 😊

• Dislocated his ankle while celebrating. 😱

• Popped it back into place. 😳

What a wild moment at #TheMasters Par 3 Contest.

