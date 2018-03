PAOK īpašnieks Ivans Savidis pēc 90. minūtē neieskaitītā "gola" izgāja laukumā ar saviem miesassargiem. Video un fotoattēlos redzams, ka viņam pie jostas ir ieroču maksts, kurā ievietota pistole.

Laukumā sākās nekārtības un spriedze pieauga, bet tiesnešiem spēli nācās uz kādu laiku apturēt. Brīnumainā kārtā pēc spēles PAOK vārti tika ieskaitīti, bet pēc tam haoss turpinājās, jo Grieķijas superlīgas vadība kā spēles gala rezultātu fiksēja bezvārtu neizšķirtu 0:0.

Just another normal chaotic evening in Toumba. PAOK scores a late winner, AEK players protest for off-side. Goal eventually disallowed. Chaotic scenes on pitch. Match stopped. PAOK owner comes onto pitch with a gun. Greek football should be on Netflix. pic.twitter.com/VWN369Euah