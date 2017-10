Kā ziņojām, Jāgrs cer pievienoties Kalgari "Flames" vienībai, taču oficiālā sadarbības uzsākšana kavējas.

Jāgra fanu grupa "Ceļojošie Jāgri" Kalgari "Flames" spēles ar Vinipegas "Jets" pārtraukumā viesojās televīzijas studijā, un viņiem negaidīti pievienojās pats čehu hokejists. Fani, kas tērpušies Jāgra pārstāvēto klubu formās, stāstīja par to, ka meklē jaunu grupas biedru, kurš varētu valkāt "Flames" kreklu ar 45 gadus vecā uzbrucēja vārdu, un tai brīdī studijā ieskrēja Jāgrs un uzdāvināja faniem "Flames" kreklu ar savu autogrāfu.

Last night, the Traveling Jagrs stopped by #Flames TV ... and were surprised by Jags himself! pic.twitter.com/pvmI2IxOMo