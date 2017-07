Transfēru jaunumu izziņošanai tiek izmantoti visiespējamie kanāli - asprātīgi un ekstravaganti "Twitter" ieraksti ar īsiem videoklipiem, "WhatsApp" grupas, videospēles un pagājušas ir tās dienas, kad pietika tikai ar glītu spēlētāja fotogrāfiju un mirkļbirku ar viņa vārdu, sveicot jaunajā darbavietā, norāda BBC.

👀 | Ready for another signing? Well, here you go... pic.twitter.com/IDsIPV7I1S— Everton (@Everton) June 15, 2017