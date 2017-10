Viens no šīs sezonas labākajiem Latvijas futbola uzbrucējiem Artūrs Karašausks no FK "Liepāja"/"Mogo" komandas joprojām nav saņēmis izsaukumu uz galvenā trenera Aleksandra Starkova vadīto Latvijas izlasi, un futbolists "Lattelecom" televīzijas kanāla 360TV raidījumā "Hattrick" beidzot paskaidroja, kāpēc starp abiem ir konflikts.

Vasaras beigās pirms Latvijas izlases spēlēm pret Ungāriju un Šveici pēc kārtējiem gūtajiem vārtiem Latvijas virslīgā Karašausks ar žestiem ļāva noprast, ka gaida zvanu no Starkova. Arī pēc tam viņš pēc "goliem" turpināja rādīt "telefona" žestu, un tas Latvijas izlases treneri vēl vairāk nokaitināja, un žurnālistiem viņš sacīja, ka Karašausks ar šiem izgājieniem tikai attālinās no valstsvienības.

Raidījumā "Hattrick" Karašausks beidzot pastāstīja, ka strīds izcēlās tad, kad abi pārstāvēja "Skonto" komandu.

"2010. gadā, kad biju "Skonto" komandā, Starkovs izdzina vienu spēlētāju no treniņa, izdzina otru, jo pateica kaut kādus lamuvārdus. Trešais biju es. Pēkšņi Starkovs pateica kaut ko krieviski, bet es klusi pateicu: "Runā latviski". Starkovs par to mani izdzina no treniņa, tad izsauca uz savu kabinetu," atklāti stāstīja Karašausks.

"Skonto" komandā starp abiem turpinājās nesaprašanās, uzbrucējs vēlāk atkal tika izsaukts uz Starkova kabinetu, kur treneris esot arī pieminējis Karašauska tēvu, kurš arī bija futbolists. "Viņš tur par kaut ko runāja, un pēkšņi pieminēja manu tēvu, sakot, ka viņš nebija tik labs futbolists kā, piemēram, (Jurijs) Ševļakovs, un tad es no dusmām …," notikumus atstāstīja futbolists.

Šajā sezonā Karašausks "Liepāja"/"Mogo" sastāvā Latvijas čempionātā guvis 10 vārtus, Latvijas kausa izcīņā viņa kontā trīs "goli", no kuriem divi gūti finālā, bet UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā viņš pretinieku vārtsargus pārspēja divas reizes.