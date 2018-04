ASV sporta klubu karsējmeitenēm noteikti dažādi ne tikai profesionāli, bet arī personiskas dabas ierobežojumi, kas daudzām meitenēm šķiet diskriminējoši, bet uz šo darbu rautin raujas tūkstošiem atlētisku skaistuļu, raksta "The New York Times".

Izdevums sazinājies ar vairākiem Nacionālās Futbola līgas (NFL) klubiem, jo tieši šajā sporta veidā karsējmeitenes izmantotas visbiežāk, un iegūto rokasgrāmatu un līgumu saturs ir visai ekstravagants.

Tā Karolīnas "Panthers" karsējmeitenēm stadionā jāierodas vismaz piecas stundas pirms spēles, uzstāšanās laikā tetovējumiem jābūt nosegtiem, bet pīrsingiem – izņemtiem. Ūdens pauzes atļautas tikai tad, kad komanda spēlē uzbrukumā, bet stadions meitenēm jāpamet pārģērbtām.



Savukārt Baltimoras "Ravens" 2009. gada rokasgrāmatā minētas drastiskas prasības attiecībā uz karsējmeiteņu svaru – viņām ir "jāuztur ideālais svars", bet Sinsinati "Bengals" kluba dejotājām jābūt "trīs mārciņu robežās no sava ideālā svara", pēdējie gan izdevumam norādīja, ka šī prasība esot "novecojusi" un jau mainīta. Dažās rokasgrāmatās minētas pat personiskās higiēnas prasības: skūšanās tehnika un pareiza tamponu lietošana, citās aizliegta ikdienas sporta bikšu jeb "sweatpants" lietošana publiskās vietās, dotas konkrētas norādes par nagu lakas krāsu un rotaslietām. Karsējmeitenēm stingri noliegtas personiskas attiecības ar sava kluba spēlētājiem, citiem NFL spēlētājiem vai kluba darbiniekiem, fotogrāfiju izvietošana sociālajos tīklos, kurās viņas ir uniformā – tas tiek pamatots ar izvairīšanos no "stalkeru" uzmanības. Sanfrancisko "Gold Rush" karsējmeitenes pat nedrīkst izpaust, ka viņas ir saistītas ar klubu, meitenēm ieteikts "telefonā izslēgt GPS aplikācijas, lai nevarētu izsekot viņu atrašanās vietu".

Daudzos klubos karsējmeitenēm, kas saņem tikai minimālo algu, pašām ir jāmaksā par savu formastērpu. Bieži vien meitenes tiek izmantotas labdarības akcijās, loterijās un golfa turnīros, bet atlīdzību par to nesaņem. Oklendas "Raiders" noteikuši arī soda naudas – 10 dolāri par nepareizo pušķi treniņā vai nenospodrinātiem apaviem uzstāšanās laikā. Aizmirsta formastērpa detaļa vai viss tērps nozīmē, ka meitene nesaņems algu par šo dienu. Toties meitenēm tiek mācīta ķermeņa valoda un galda etiķete.

Tāpat dejotājām aizliegts strādāt citos klubos, piedalīties eksotisko deju priekšnesumos, pozēt kailām vai puskailām, kā arī "piedalīties bezgaumīgās filmās, fotogrāfijās vai bikini/peldkostīmu konkursos".

NFL klubu prasības un ierobežojumus komentēt atteicās.

Nereti bijuši gadījumi, kad karsējmeitenes sūdz savus darba devējus tiesā. Viena no viņām ir Leslija Levija, kura iesūdzēja Ņujorkas "Jets". "Klubs grib pilnībā kontrolēt sieviešu dzīvi pat tad, kad viņas nav darbā," "The New York Times" citē Leviju. "Tā ir spēka demonstrēšana. Ir absolūti dažāda attieksme pret karsējmeitenēm un talismaniem un pārējiem kluba darbiniekiem. Es nezinu nevienu citu jomu, kurā darbinieki tiktu kontrolēti līdz tādam līmenim, pat ja viņi nav darbā."

Levijai un viņas kolēģēm izdevies panākt labvēlīgus tiesas spriedumus – 2016. gadā "Jets" piekrita savām karsējmeitenēm samaksāt 325 tūkstošus dolāru, bet "Raiders" savējām samaksāja 1,25 miljonus dolāru.

Taču ne visi piemēri ir šausminoši un diskriminējoši, norāda izdevums. "Karsējmeitenes karjera mainīja manu dzīvi," saka bijusī Sandjego "Chargers" dejotāja Flāvija Berīsa, kura par karsējmeitenēm sarakstījusi grāmatu un strādā par nekustamo īpašumu aģenti. "Kad es biju NFL karsējmeitene, ļoti daudz ko iemācījos, – kā runāt ar medijiem, etiķeti un profesionālu attieksmi. Mums mācīja, kā sadarboties ar kluba darbiniekiem un spēlētājiem. Visas nodarbības bija ar jēgu un tās bija noderīgas."