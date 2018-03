Amerikas Kinoakadēmijas balvu saņēmusi animētā īsmetrāžas filma "Dārgais basketbols" ("Dear Basketball"), kuras sižets ir par Braienta dzīvi un karjeru, bet bijušais basketbolists ir šīs filmas producents. Filmas vizuālo daļu veidojis Glens Kīns, kurš piedalījies multiplikācijas filmas "Skaistule un briesmonis" veidošanā, bet mūzikas autors ir leģendāro "Zvaigžņu karu" komponists Džons Viljamss.

