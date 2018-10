Latvietis Toms Īvāns no "Aerodium" komandas Bahreinā kļuvis par pasaules čempionu lidošanā vēja tunelī, triumfējot "open freestyle" klasē. Šīs ir prestižākās lidošanas sacenības vēja tunelī, kas notiek reizi divos gados, informēja "Aerodium".

Sacensības risinājās "Gravity Indoor Skydiving" vēja tunelī, un tajā piedalījās vairāk nekā 300 pasaules labākie lidotāji no Austrālijas, Kanādas, Ķīnas, ASV, Krievijas, Singapūras, Francijas, Spānijas un citām valstīm. Sacensību kopējais naudas balvu fonds bija 200 000 ASV dolāru.

""Freestyle open" klase ir sarežģītākā gam prasību. Gan vērtēšanas kritēriju ziņā, līdz ar to arī interesantākā skatītājiem. Cīņa bija ļoti sīva. Tikai dažas punkta desmitdaļas šķīra vienas vietas ieguvēju no otras. Lai pārspētu spēcīgos konkurentus, man vajadzēja piedāvāt to, ko nepiedāvāja neviens. Es ļoti detalizēti pārdomāju katru kustību, lai tā atbilstu mūzikas ritmam un lai tehniski būtu noslīpēta līdz pilnībai. Horeogrāfijas uzdevums bija panākt to, ka skatītājam nav pat brīdis uzelpot – katrai sekundei bija jābūt aizraujošai un baudāmai," stāstīja Īvāns. "Es vārdiem nevaru aprakstīt savu gandarījumu un prieku par to, kas sasniegts nopietni ieguldīta darba dēļ. Manuprāt, šī ir arī pati labākā dāvana, ko es kā patriotisks Latvijas pilsonis varu pasniegt savai valstij simtgadē!"

Lidošana vēja tunelī jeb "indoor skydiving" ir unikāls sporta veids, kas pēdējo 10 gadu laikā ir strauji izaudzis, piesaistot gan skatītāju, gan mediju uzmanību visā pasaulē. "Indoor skydiving" pretendē uz iekļūšanu olimpisko spēļu programmā.

Īvāns ir "Aerodium" insruktors, kurš ar lidošanu profesionāli nodarbojas kopš 2012. gada. Viņš ir kļuvis par vienu no pasaulē pieredzējušākajiem lidotājiem un šovmeņiem. Īvāns ir bijis Toma Krūza personīgais treneris nesen iznākušās filmas "Mission Impossible: Fallout" lidošanas ainu uzņemšanā,, kā arī izstrādājis horeogrāfiju un kā lidotājs atveidojis Džeka Sperova lomu Šanhajas Disnejlendas "Karību jūras pirāti" šovā. Viņš arī uzstādījis Ginesa pasaules rekordu, izpildot visvairāk triku vienas minūtes laikā vēja tunelī. Īvāns pēdējo divu gadu laikā jau ir ieguvis godalgotas vietas dažādu mērogu lidošanas sacensībās.