Skola uzcelta ar Losandželosas "Lakers" uzbrucēja labdarības fonda "LeBron James Family Foundation" palīdzību un tās atklāšanā piedalīsies pats NBA čempions.

"Pirmās skolas dienas uztraukums ir klāt! Rīt piedzīvošu vienu no dižākajiem brīžiem (ja ne vislielāko) savā dzīvē, kad atklāsim skolu. Tam kārnajam puišelim no Akronas, kurš ceturtajā klasē izlaida 83 mācību dienas, bija lieli sapņi…" savā "Twitter" kontā ierakstījis Džeimss.

