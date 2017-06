Par apavu pāri, ko rotā pabalējis paša Džordana autogrāfs, kāds solītājs, kas vēlējies palikt anonīms, atdevis 190 373 dolārus (172 430 eiro).

WORLD RECORD: Price was established for @Jumpman23's '84 #Olympic gamers from gold medal game vs. Spain: $190,373 @SCPAuctions. #hoops pic.twitter.com/JAs85r5VxS