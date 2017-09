Lielbritānijas antidiskriminācijas grupas "Kick It Out" pārstāvji lūguši titulētā Anglijas futbola kluba Mančestras "United" fanus beigt dziedāt rasistisku saukli, kas veltīts komandas līderim Romelu Lukaku un viņa dzimumloceklim.

Pašlaik 24 gadus vecais Lukaku Mančestras kluba rindas papildināja šovasar, no Liverpūles "Everton" pārnākot par summu, kas laika gaitā var sasniegt pat 90 miljonus mārciņu (101 miljonu eiro).

Savā jaunajā vienībā Beļģijas uzbrucējs iejuties ļoti veiksmīgi, jo guvis septiņus vārtus septiņās spēlēs. Viņš Mančestras komandas līdzjutēju vidū kļuvis ļoti iecienīts un jau tapuši pirmie saukļi par godu šim futbolistam.

Viens no saukļiem ir no grupas "Stone Roses" dziesmas "Made of Stone" meldiņā, tomēr izvēlētie vārdi norāda uz iespaidīgu Lukaku dzimumlocekļa izmēru.

Šis sauklis Anglijā jau izsaucis lielu kritikas vilni, turklāt uzmanību fanu rīcībai pievērsušas arī Mančestras "United" un vietējā Futbola asociācija.

Tikmēr "Kick It Out" norāda, ka fanu sauklis ir diskriminējošs un ietver stereotipus par melnādainiem cilvēkiem, tāpēc organizācija lūdz pārtraukt līdzjutējus dziedāt šīs rindiņas.

Arī Mančestras "United" jauno sezonu sākusi veiksmīgi, jo Anglijas premjerlīgas kopvērtējumā ar 13 punktiem piecās spēlēs atrodas vadībā kopā ar citu šīs pilsētas vienību "City".