Ceturtdien notika NBA 2017. gada jauno spēlētāju drafts, bet līgas apskatnieki un fani viskarstāk apsprieda iespējamo Latvijas zvaigznes Porziņģa aizmainīšanu no Ņujorkas "Knicks". Ceturtdien "Knicks" darījumu neveica un pagaidām Porziņģis ir Ņujorkas kluba spēlētājs.

Tikmēr Ņujorkas pašā centrā, dažus metrus no "Knicks" mājvietas "Madison Square Garden", ceturtdien ik pa laikam uz viena no daudzajiem lielajiem reklāmas ekrāniem bija redzams aicinājums neaizmainīt Porziņģi. Visticamāk, reklāmu apmaksājusi interneta mājas lapa "Cycle", kuras logo redzams uz aicinājuma. Uz aicinājuma arī norādīts, ka reklāmas izvietotājam nav nekādas saistības ar pašu basketbolistu.

This billboard is currently looming directly over Madison Square Garden at the corner of 33rd and 7th #NBADraft https://t.co/ljgcA0H0Jx pic.twitter.com/CYM6LWL8Qh