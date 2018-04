Sociālajos tīklos publiskotajos video redzams, ka '" Barclays Center" arēnas autostāvvietā Makgregors ar saviem draugiem uzbrūk turnīra sportistu autobusam. Makgregors pagrabstāvā esošajā autostāvvietā sagrāba netālu esošos bagāžas ratus un ar tiem izdauzīja autobusa stiklu. Satrakojusies MMA zvaigzne paķēra arī nožogojumu un ar to centās izsist citu stiklu, bet viņš tika apturēts.

Uzbrukumā autobusā cieta MMA cīkstonis Maikls Kjesa, kuram ar stikliem sagriezta seja. Viņš nogādāts slimnīcā, kur saņēmis medicīnisko palīdzību.

Pēc incidenta Makgregors un viņa komanda steidzami atstāja "Barclays Center", bet vēlāk viņš ticis arestēts. Citi informācijas avoti norāda, ka Makgregors pats padevies policijai, jo izziņota viņa meklēšana.

Pagaidām nav zināms, kas izsaucis Makgregora dusmas, tomēr skaidrs, ka īrs pēc šī gadījuma ir krietni sabojājis savu reputāciju un arī sportista karjeru.

Neilgi pirms "UFC 223" turnīra UFC prezidents Deins Vaits paziņoja, ka atņems slavenajam īram vieglā svara pasaules čempiona jostu. Makgregors jau divus gadus nav aizstāvējis savu pasaules čempiona titulu, tādēļ pēc noteikumiem viņš var zaudēt pasaules čempiona jostu. Makgregors uz to atbildēja savā stilā, sociālajos tīklos ierakstot, ka "neko jūs man neatņemsiet".

Otra versija, kādēļ Makgregors sadusmojies, ir saistīta ar "UFC 223" turnīru un tajā gaidāmo cīņu starp Habibu Nurmagomedovu un Maksu Haloveju. Šajā cīņā tiks noskaidrots čempions, kas saņems šobrīd Makgregoram piederošo jostu. Tomēr ne jau cīņa par Makgregora jostu izsaukusi dusmas, bet gan Nurmagomedova saķeršanās ar krievu izcelsmes īru cīkstoni Artjomu Lobovu. Tā kā Lobovs ir labs Makgregora draugs, tad slavenais MMA cīkstonis centies tikt klāt šajā autobusā braucošajam Nurmagomedovam.

Wild video from Felice Herrig's Instagram of Conor McGregor and company wrecking things behind the scenes. pic.twitter.com/tFqZ16JBqy — Michael Hutchinson (@TheMikeyHutch) April 5, 2018

Conor McGregor. Picks up guard rail. Attempts to throw it at bus. ABSOLUTE CHAOS IN NEW YORK. #UFC223 (Via Felice Herrig's IG story) pic.twitter.com/JYQZD7jtKP

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 5, 2018