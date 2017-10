"Thunder" pēc zaudējuma Minesotas "Timberwolves" ar rezultātu 116:119 devās uz nākamās spēles norises vietu Čikāgā, kur Oklahomasitijas spēlētājiem jātiekas ar "Bulls" komandu.

Lidmašīna "Boeing 757-200", mērojot savu maršrutu, gaisā sadūrās ar vēl nenoskaidrotu objektu, pamatīgu sabuktējot lidaparāta purngalu. Tas gan netraucēja droši veikt atlikušo lidojumu un nosēsties Čikāgas lidostā.

Pagaidām aviokompānija "Delta Airlines" vēl nav komentējusi notikušo, savukārt "Thunder" preses dienests paziņoja, ka ar komandas pārstāvjiem viss ir kārtībā un neviens nekādas traumas nav guvis.

Vairāki basketbolisti sociālajos tīklos dalījās ar sabuktētās lidmašīnas fotogrāfijām.

I guess we hit something? 30,000 feet up... pic.twitter.com/Rem9GmwRKq — Josh Huestis (@jhuestis) October 28, 2017

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.

30000 feet in the air.

Flying to chicago.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi— Steven Adams (@RealStevenAdams) October 28, 2017