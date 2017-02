Pēc savas karjera beigām O'Nīls pievienojās televīzijas raidījumam "Inside the NBA", kur viņš vada arī īpašu rubriku "Shaqtin a fool", apkopojot nedēļas kuriozus. Viņš bieži atrada epizodes, kur Makgī izcēlās ar neveiklām darbībām. Gadu laikā viņš turpināja ķircināt Makgī, kurš nekad nav slēpis, ka viņam tas nepatīk.

Aizvadītajā nedēļā Makgī un O'Nīls sociālajā tīklā "Twitter" uzsaka strīdu. O'Nīls savos izteikumos bija ass, kamēr Makgī šai lietai piegāja nedaudz solīdāk.

Tagad situācijas risināšanā iejaukušās abu basketbolistu mātes. Makgī māte Pamela intervijā "theundefeated.com" uzsvēra, ka šāda O'Nīla rīcība nav pieņemama un viņu vajadzētu atlaist vai uz laiku atstādināt no darba.

Tad arī Šakila O'Nīla māte Lusille lika savam dēlam pārtraukt šo ņirgāšanos.

"Es saņēmu pavēli no augšas. Nē, nevis no NBA komisāra Ādama Silvera, bet no manas mammas," teica O'Nīls. "Viņa man pavēlēja pārtraukt šo muļķošanas un likt Makgī mierā. Tāpēc es par to neko vairs nerunāšu. Mamma ir runājusi."