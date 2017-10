Kāds piecus gadus vecs "Huddersfield Town" komandas līdzjutējs Adams Bana nodevis kluba direktoram Šonam Džārvisam vēstuli ar piecu mārciņu banknoti, ko lūdzis to nodot pirmo vārtu guvējam Mūijam, ziņo BBC. Šai spēlē piecgadnieka atbalstītā komanda ar 2:1 pārspēja "Manchester United", titulētos pretiniekus uzvarot pirmo reizi 65 gadu laikā. Džārviss šo vēstuli ievietoja sociālajos tīklos.

"Es biju "Huddersfield" spēlē pret "Manchester United". Es stadionā atradu 5 mārciņu banknoti un iedevu to tētim, jo mums nevajag paturēt to, kas nav nopelnīts. Vai jūs, lūdzu, varat pajautāt trenerim, vai Ārons Mūijs drīkst to paturēt, jo viņš spēlēja ļoti labi un vakar guva vārtus."

Pure class from young Adam pic.twitter.com/KVSpfJlZrm — Sean Jarvis (@SeanMJarvis) October 24, 2017

Kluba vadība un futbolists tagad lūdz Adamu atsaukties, jo 27 gadus vecais Mūijs labprāt satiktos ar savu dāsno un augstsirdīgo atbalstītāju.