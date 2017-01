Abi pasaules līmeņa sportisti tikās pirms Ņujorkas "Knicks" spēles ar Ņūorleānas "Pelicans". Jau vēstīts, ka šajā mačā ne Porziņģim, ne "Knicks" neizdevās parādīt labāko sniegumu.

Porziņģis un Golovkins apmainījās dāvanām – bokseris ieguva Porziņģa kreklu, bet latvietis tika pie boksa cimdiem. Abi sportisti, protams, arī nofotografējās.

Golovkins ir 1,79 metrus garš, tāpēc uz Porziņģa fona viņš izskatās ļoti īsiņš. Tomēr Kazahstānas vidējā svara bokseris savā karjerā ticis pie 36 uzvarām, un 33 no šiem panākumiem gūti ar nokautiem.

Porziņģis un "Knicks" savas mājas spēles aizvada "Madison Square Garden", bet 18. martā tajā cīņu aizvadīs Golovkins, kurš spēkosies ar Danielu Džeikobsu.

