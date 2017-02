Ar lolotajiem apaviem tviterī palielījās pats Porziņģis. Attēlā redzams, ka tos rotā uzraksti Latvija, Ņujorka, "Empire state of mind", kā arī Kristapa brāļu vārdi – Mārtiņš un Jānis.

Vēstīts, ka Porziņģis Uzlecošo zvaigžņu spēlē guva 24 punktus un savāca 10 atlēkušās bumbas.

Latviešu basketbolists šajā cīņā atzīmējās ar vairākiem bumbas triecieniem grozā no augšas, bet kopumā mērķi sasniedza desmit no viņa 11 divpunktniekiem, viens no pieciem tālmetieniem un viens no četriem "sodiņiem".

NBA Uzlecošo zvaigžņu spēlē Porziņģis piedalījās jau pērn, kad guva 30 punktus, bet Pasaules komanda zaudēja ar 154:157. Nākamgad viņš šajā mačā vairs nevarēs piedalīties.

Latvietim šī nedēļas nogale vēl nav beigusies, jo viņš sestdien piedalīsies meistarības konkursā, kamēr NBA Visu zvaigžņu spēle notiks svētdien.

Porziņģis šosezon 49 spēlēs vidēji iemetis 18,3 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu.