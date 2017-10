Lambru pārstāv Rumānijas trešās līgas klubu "Petrloul Ploiesti", un viņš devās laukumā Rumānijas kausa izcīņas spēlē pret "Mioveni", kas spēlē valsts otrajā līgā. Pēcspēles sitienu sērijā ar 4:3 uzvarēja "Mioveni", bet Lambru došanās laukumā 81. minūtē pievērsa ārvalstu mediju uzmanību šai spēlei.

Pirms desmit gadiem autoavārijā Lambru smagi savainoja roku, un ārstiem nācās daļu no tās amputēt. Neraugoties uz šiem šķēršļiem, viņš turpināja trenēties futbolā. Viņš stāstīja, ka sava sapņa realizācijai – futbola spēlēšanai – bija nepieciešama rokas protēze, kura esot bijusi "ļoti dārga".

"Man futbolā bija jāiemācās jaunas lietas, kā piemēram, kā pareizi krist, piezemējoties uz vienas rokas. Tas nebija viegli, bet es neraudāju un turpināju pats doties uz priekšu. Dzīve ir cīņa, kas nekad nebeidzas," stāstīja pats Labru, kurš citēts portālā "sport.ro".

18-year-old Cosmin Lambru makes his debut for Petrolul, a decade after losing his left hand in a truck accident. ⚽️🙏 pic.twitter.com/1ipL2wdLid

