Pēc pirmās kārtas spēles mača uzvarētājs, amerikānis Džeks Soks iemeta tribīnēs savu dvieli, un to uztvēra zēns un vecais vīrs. Vīrietis, būdams spēcīgāks, izrāva suvenīru jaunajam līdzjutējam no rokām un paturēja sev.

Jerk old man stealing a thrown towel of Jack Sock's from a kid after R1 match at #Wimbledon pic.twitter.com/9THaBBBOwQ

Nosodījumu vīrietim pauda par pasaules pirmās raketes Endija Mareja mamma, "tviterī" publicēto notikuma video komentējot: "Ja jūs esat tas vīrs polo kreklā un cepurē, jums vajadzētu nokaunēties."

If ur the bloke in the blue polo shirt and hat, you should be ashamed...... https://t.co/KlZ250NCQP