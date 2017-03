Projektā "Sporto visa klase" tuvojas galvenie notikumi – finālsacensības, bet no 30. marta skolas var iesniegt pieteikumus projekta nākamajam mācību gadam.

Tik savākušos un koncentrējušos, kā uz stafetes sacensībām, savu klasi nebiju redzējusi vēl nekad. Biju ļoti pārsteigta, kā mūsu kapteinis Andris Gusts spēja savu komandu mobilizēt. Pat ikdienā, kad nav saspridzinājuma, tik labi stafetes nepadevās. Man ir liels prieks un gandarījums," stāsta Ādažu vidusskolas sporta skolotāja Inese Lēruma. Tieši viņas vadītā Ādažu vidusskolas 4.g klase uzrādīja vislabāko rezultātu no visām "Sporto visa klase" (SVK) projektā startējušajām 4.klasēm – visās piecās stafetēs pirmās vietas, turklāt tikai vienā nopelnīti soda punkti. "Ar šiem vingrinājumiem darbojamies ikdienā, tāpēc neviens vingrinājums grūtības neradīja, bet biju pārsteigta, ka viss izdevās tik teicami," sacīja skolotāja. Interesanti, ka ādažnieki jau no projekta pirmsākumiem cīnās par pirmajām vietām. I. Lēruma vien noteica, ka bērniem ļoti patīk sportot, kas arī ir galvenais panākumu iemesls.

Uzvara stafetēs vietu finālā negarantē

Citās grupās izcēlās Kuldīgas Alternatīvās sākumskola 4.a klase, kura tikai vienā stafetes posmā palika 3.vietā. Pārējās uzvarot, kuldīdznieki bez problēmām izcīnīja Saldū notikušā posma 1.vietu. Kaut arī uzvaras izcīnīja tikai trijās stafetēs no piecām, kā arī nopelnīja gana daudz soda punktu, bez lielām grūtībām Daugavpilī notikušajā posmā uzvarēja vietējās Daugavpils 3.vidusskolas 4.a klase. Pārējās trijās grupās risinājās spraigi notikumi, uzvarētājus no 2.vietas šķirot tikai vienam punktam. Ilggadējie projekta finālisti Jelgavas 4.vidusskola sīvā cīņā tomēr pārspēja citus finālā bijušos no Ķekavas vidusskolas, kamēr Olainē sākumskolas "Taurenītis" 4.klase apsteidza Āgenskalna sākumskolas 4.b klasi. Visbeidzot Valmierā vietējā Pārgaujas sākumskola pārspēja Krimuldas vidusskolu.

Jau piektdien stafetes aizvadīs arī 3. un 5.klašu grupas. Pēcāk projekta organizatori ņems rokās rakstāmos un lēnām sāks skaitīt punktus – par stafetēs un atsevišķos vingrinājumos nopelnīto, kā arī vismaz trešo daļu visa rezultāta veidos klases sekmes. Pat ja klase būs labākā sportā – fināls Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) maijā nebūs garantēts. Tāpat klasēm vēl līdz 21.aprīlim jāiesniedz vērtēšanai savs "Labais darbs", kas arī tiks skaitīts klāt kopvērtējumam. Finālā ZOC iekļūs visas sešas projektā startējošās 5.klases, kā arī kopvērtējumā labākās 3. un 4. klases.

Interesanti, ka 4.klašu grupā kopvērtējumā pagaidām katra savā grupā līdere ir tieši skola, kura uzvarēja stafetēs. Ar vienu kāju finālā ZOC jau ir sākumskola "Taurenītis" un Kuldīgas Alternatīvā sākumskola, kuras ir labākās arī sekmēs un vingrinājumos. Savukārt kamēr ar sportu saistītās aktivitātēs Jelgavas 4.vidusskola, Valmieras Pārgaujas sākumskola un Ādažu vidusskola ir līderes savās grupās, tikmēr tik labi neiet mācībās, kur jelgavnieki ir trešie labākie, ādažnieki dala tikai 4. un 5.vietu, bet valmierieši ir tikai piektie. Taču Ādažu grupā citiem veicas vēl švakāk, līdz ar to ādažnieku atrāviens izveidojies gana pamatīgs. Savukārt Pārgaujas sākumskolai uz papēžiem min Krimuldas vidusskola un Valmieras 5.vidusskola - šajā grupā vēl nekas nav skaidrs. Savukārt Daugavpils grupā Daugavpils 3.vidusskola ir teicamniece gan stafetēs, gan sekmēs, bet slikti veicies vingrinājumos, kur tikai dalīta 4./5.vieta un tai cieši seko Līvānu 1.vidusskola.

Kustamies par maz

Oficiāli noslēdzies arī Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un "Latvijas Mobilais telefons" (LMT) pirmo gadu veiktais eksperiments, kurā 30 skolēniem, 10 skolotājiem un 10 vecākiem no Jelgavas 4.vidusskolas uzticēja "Garmin Vivosmart HR" fitnesa viedaproces, kas mēra soļu un noieto stāvu skaitu, pulsu, miega dziļumu un nodedzināto kaloriju skaitu. Rezultāti – varētu būt labāki. Kā secināts pēc visu viedaproču rezultātu izanalizēšanas, vairums eksperimentā apskatīto skolēnu, viņu vecāku un skolotāju ikdienā kustās par maz un lielākoties neizpilda Pasaules Veselības organizācijas (PVO) noteikto dienas fizisko aktivitāšu minimumu. Tāpat secināts, ka pieaugot mēs kļūstam mazāk aktīvi, bērni brīvdienās kļūst krietni mazkustīgāki nekā darba dienās, kā arī bērni guļ par maz, kamēr pieaugušo atvēlētais laiks gulēšanai ir pietiekams. Taču, iespējams, būtiskākais secinājums, kas steidzami būtu jāmaina – vecāku klašu skolēni kustās mazāk pat par saviem vecākiem. Labā ziņa – modernās tehnoloģijas jauno paaudzi noteikti pamudina kustēties vairāk, ko norāda arī "LMT" prezidents Juris Binde un LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. "Mūsdienu tehnoloģijas pāris gadu desmitu laikā ir mainījušas cilvēka ierastās ikdienas gaitas. Tagad ar viedierīcēm var iepirkties, strādāt, mācīties un izklaidēties. Prieks, ka bērnu lielā interese par tehnoloģijām kalpo arī par iedarbīgu pamudinājumu veselīgam dzīvesveidam," sacīja J. Binde. "Modernās tehnoloģijas ikdienas fiziskās aktivitātes padara daudz aizraujošākas un interesantākas. Tās rada sacensību atmosfēru klasē un pat ģimenē, kopā sacenšoties bērniem, vecākiem un visiem gūstot papildus motivāciju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm," piebalsoja Ž. Tikmers.

Aktīvākie eksperimenta bērni tika arī apbalvoti ar simboliskiem kausiem. Taču būtiskākā balva noteikti bija tikšanās ar godalgotajiem olimpiešiem Mārtiņu Pļaviņu un Inetu Radeviču, no kuru rokām kausi arī tika saņemti, pēcāk aizvadot kopīgu aktīvu treniņu.

Projekts gaida jaunus dalībniekus

Savukārt jau rīt LOK publicēs jaunos pieteikšanās dokumentus nākamajam gadam. līdz ar to, visas skolas, kuras dažādu iemeslu dēļ vēl nekad nav piedalījušās SVK aktivitātēs vai kādu gadu izlaidušas, aicinātas pieteikties līdz pat 28. aprīlim. Jau šis gads pierāda, ka pieteikšanās kārtībā kļuvusi vienkāršāka, piemēram, šogad obligāti vairs nav jābūt pieejamam baseinam. Piemēram, Carnikavas pamatskolas direktors Sergejs Čevers man solīja, ka nākamajā mācību gadā carnikaviešus noteikti varam gaidīt atpakaļ. "Bērnu vecāki redzēja, cik labi iet mūsu 4.klasei, cik ļoti viņiem patīk sportot katru dienu, un atbalsts no vecākiem tika saņemts. Bez viņu piekrišanas nekas nesanāktu," sacīja direktors. Interesanti, ka Carnikavas pamatskolai projektā jau ir sava klase – 4.klase, kas pieteikta pirms diviem gadiem. Taču iztrūkst 3.klases. "It kā mums ir liela pamatskola - ap 350 bērnu, taču pagājušajā gadā izlēmām nepieteikties, jo klases piedalās citos projektos, piemēram, "Mammadaba". Devām bērniem iespēju izvēlēties. Turklāt ir gana daudz sporta iespēju ārpus skolas," sacīja S. Čevers.

Sporto visa klase "LMT" viedaproču izaicinājums skaitļos:

Rezultāti (vidēji) Skolēni 8450 soļi 53 minūtes vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes Skolotāji 7241 soļi 26 minūtes vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes Rekordi (dienā) 108 stāvi 22 000 soļi 220 minūtes vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes 13,75h miega Anti-rekordi (dienā) 0 stāvi 500 soļi 0 minūtes vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes 2,25h miega Interesanti fakti Kopumā pieveikti 8033 stāvi – tas pats, kas 50 reizes uzkāpt pasaulē augstākajā ēkā "Burj Khalifa" Apvienoto Arābu Emirātu pilsētā Dubaijā Kopumā veikti 4 960 445 soļi – identisks attālums līdz Portugāles galvaspilsētai Lisabonai Kopumā vidējas intensitātes fiziskās aktivitātēs pavadītās 35 885 minūtes – tas pats, kas noskrieti 136 maratoni (vidējais maratona skriešanas ilgums – 264 minūtes) Kopumā miegā pavadītas 7760 stundas, kas ir 10 mēneši un vidējais ceļojuma kosmosā ilgums

Mērķi dienā: 10 000 soļi (7 km), 60 minūtes vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes, 10h ilgs miegs bērniem un 8h pieaugušajiem