"Discovery Channel" haizivju nedēļas ietvaros tika sarīkotas īpašas sacensības starp visu laiku labāko olimpieti un vienu no ātrākajiem plēsējiem – lielo balto haizivi. Peldēšanas sacensības notika 100 metru distancē, un Felpss šo distanci veica 38,1 sekundē, savukārt haizivs bija par divām sekundēm ātrāka.

Pēc zaudējuma 23 olimpisko zelta medaļu īpašnieks Felpss savā sociālā tīkla "Twitter" profilā rakstīja, ka vēlas revanšu, bet nākamajā reizē viņi sacenstos siltākā ūdenī. Šoreiz improvizētās sacensības notika Dienvidāfrikas Republikā.

The moment of glory for #TeamShark!!! #PhelpsVsShark #SharkWeek pic.twitter.com/NWYp1CwiRa