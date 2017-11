Jau vēstīts, ka aizvadītajā nedēļā Tramps bija dusmīgs, jo trīs jaunie UCLA basketbolisti nepateicās viņam par atbrīvošanu no ieslodzījuma pēc tam, kad jaunieši apzaga veikalu. Drīz pēc tam preses konferencē viens no skandālā iesaistītajiem spēlētājiem Liandželo Bols izteica pateicību Trampam, taču ar to viss nebeidzās.

Šajā lietā iesaistītājs Lavars Bols, Liandželo tēvs, kurš Ziemeļamerikas medijos ir diezgan skandaloza personība savu izteikumu dēļ. Lavars Bols sacīja, ka Trampa loma spēlētāju atbrīvošanā no ieslodzījuma neesot bijusi tik liela, kā viņš pats paziņojis.

Tramps savā sociālajā tīklā "Twitter" steidza atbildēt Lavaram Bolam: "Tagad, kad trīs spēlētāji ir atgriezušies no Ķīnas un izglābti no cietumsoda, Lavars Bols nepieņem to, ko es izdarīju viņa dēla labā. Man viņus visus vajadzēja atstāt cietumā," paziņoja Tramps.

"Ķīnā veikala apzagšana ir nopietns noziegums, par ko var piespriest 5 līdz 10 gadus cietumā. Tā neuzskata Lavars. Viņa dēlu vajadzēja tur paturēt līdz manai nākamajai vizītei Ķīnā. Tas bija ļoti nepateicīgi," turpināja ASV prezidents.

Iepriekš Tramps sacīja, ka esot sazinājies ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, kurš pasteidzināja spēlētāju atbrīvošanu.