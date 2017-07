Trešās kārtas spēle starp Austrijas tenisistu Juriju Rodionovu un austrālieti Bleiku Elisu tika apturēta pirmā tenisista apakšveļas dēļ – turnīra nolikums paredz, ka sportistiem jābūt baltā veļā, bet Rodionovam mugurā bija tumšas apakšbikses. Turnīra nolikums paredz, ka apakšveļai, kas "ir redzama vai var būt redzama spēles laikā, ir jābūt pilnīgi baltai un ne vairāk kā 1 centimetru platu krāsainu apmali".

Mača tiesnesis lika jaunajam sportistam pārģērbties, dēļ kā mača sākums aizkavējās par 10 minūtēm. Pārģērbies, Rodionovs uzvarēja ar 6-3, 7-6, 6-3, un iekļuva turnīra ceturtdaļfinālā.

