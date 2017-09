Bolts kopā ar draudzeni Keisiju Benetu redzēts vairākos Minhenes alus bāros, turklāt viņš bija tērpies tradicionālajās bavāriešu ādas biksēs, vēsta tabloīds "The Sun".

"Oktoberfest" ir viens no populārākajiem festivāliem Eiropā, kas risinās 18 dienas no septembra vidus līdz oktobra sākumam, un ik gadu to apmeklē vairāk nekā seši miljoni cilvēku, arī slavenībām tīk izbaudīt šo svētku atmosfēru. "Oktoberfest" notiek kopš 1810. gada.