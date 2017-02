Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēli starp Kristapa Porziņģa pārstāvēto Ņujorkas "Knicks" un Losandželosas "Clippers" līdz galam neizdevās noskatīties vienam no visu laiku labākajiem cīnītājiem par atlēkušajām bumbām, bijušajam "Knicks" spēlētājam Čarlzam Oklijam, kuru apsardzes un policijas darbiniekiem tikai ar spēku izdevās izvest no "Madison Square Garden" arēnas.

Oklijam biļetes bijušas aiz "Knicks" īpašnieka Džeimsa Dolana, ar kuru bijušajam slavenajam NBA spēlētājam nav tās labākās attiecības. Ziemeļamerikas masu mediji vēsta, ka Oklijs spēles laikā vairākkārt nicinoši izturējies pret Dolanu un viņu apsaukājis, kamēr apsardzes darbinieki palūguši Oklijam atstāt arēnu.

Tā kā Oklijs brīvprātīgi nav vēlējies atstāt arēnu, tad apsargi un policijas darbinieki ar spēku viņu izvilkuši no tribīnēm. Bijušais sportists skandējis "Dolans to izdarīja!", bet pēc izvešanas no arēnas Oklijam uzlikti rokudzelži un viņš nogādāts policijas iecirknī. Okliju nomierināties lūdzis arī "Knicks" prezidents Fils Džeksons, tomēr tas nav līdzējis.

Bijušajam NBA basketbolistam, kurš pēc dažām stundām atbrīvots, izvirzītas trīs apsūdzības sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanā.

Izdevuma "New York Daily News" žurnālists pēc notikušā runājis ar Okliju, kurš apliecinājis, ka nopircis biļetes uz šo spēli. Pēc Oklija teiktā, "Knicks" vadība konstatējusi, ka viņš sēž aiz Dolana, tāpēc palūguši basketbolistam atstāt vietas, ko viņš nav vēlējies darīt.

NBA karjeras laikā Oklijs desmit sezonas aizvadīja "Knicks" rindās, palīdzot Ņujorkas klubam 1993. gadā iekļūt NBA Austrumu konferences finālā, bet nākamajā gadā arī NBA finālā. "Knicks" rindās viņš aizvadījis 727 spēles, kas ir sestais rādītājs kluba vēsturē.