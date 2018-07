Abu vienību duelis norisinājās Filipīnās, kad trešajā ceturtdaļā, rezultātam esot 79:48 par labu Austrālijai, starp abu komandu basketbolistiem izcēlās pamatīgs kautiņš. Pēc dūru vicināšanas tiesneši no spēles nolēma padzīt 13 spēlētājus - četrus austrāliešus un deviņus filipīniešus.

Mačs gan tika atsākts, Austrālijai laukumā esot vairākumā, jo tā piecatā spēlēja pret trim filipīniešiem. Tiesa, pēc dažām minūtēm vēl divi Filipīnu basketbolisti tika pie piezīmju normas, kā rezultātā laukumā palika tikai viens filipīnietis un mačs tika apturēts, austrāliešiem gūstot uzvaru ar 89:53.

Austrālijas un Filipīnu basketbolisti Pasaules kausa kvalifikācijas pirmo posmu noslēdza ar attiecīgi sešām un četrām uzvarām sešās spēlēs, abām iekļūstot nākamajā posmā.

A second angle on the Kickert elbow. Yikes #Boomers pic.twitter.com/jkx8IlPVo0

