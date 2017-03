Pēc komandas atklātā treniņa meitenei izdevās tikties ar savu mīluli un nodot viņam vēstuli, kurā Greisija ierakstīja: "es tevi mīlu, vai tu mani precēsi?", uz ko, saprotams, saņēma jāvārdu. Šo amizanto piedzīvojumu savā "Twitter" kontā ievietoja arī pats hokejists ar komentāru "Šodien saderinājos".

Gracie got engaged to her favorite player @aduclair10 today 😍 and we couldn't be happier for them! 😂 @ArizonaCoyotes pic.twitter.com/V7gTsCjIS8