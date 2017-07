Vienā no paraugspēlēm, kas tiek aizvadītas Vimbldonas čempionāta ietvaros, beļģu tenisiste Kima Klijstersa neizturēja kāda līdzjutēja komentārus un iedeva viņam raketi, aicinot iznākt kortā un parādīt, kā tad īsti ir jāspēlē. Gods kam gods, vīrietis piekrita un pieņēma slavenās tenisistes izaicinājumu.

Lai atbilstu visām turnīra prasībām, šis tenisa eksperts, īrs Kriss Kvinns, tika pārģērbts baltās drēbēs, ko viņam iedeva pati Klijstersa, aiz smiekliem sabrūkot uz laukuma. Kortā viņš divreiz neuzņēma beļģu tenisistes servi un atgriezās tribīnēs, pirms tam nofotografējoties kopā ar sportistēm un vēlāk ievietojot tviterī pateicību. "Liels paldies par maigo servi. Jūs mani padarījāt par varoni manu triju meitu acīs, kuras, starp citu dievina jūs," ierakstīja Kvinns.

Thank you for going easy on me with the serve. You have made me a bigger hero to my 3 daughters who worship you BTW.