Mača 81. minūtē Kristians Atsu izdarīja sitienu pa vārtiem, taču viņš sita ļoti neveiksmīgi. Bumba trāpīja diviem viņa komandas biedriem un no Mo Diamē lidoja vārtu stūrī. Vārtu guvējs nebija pat galvu pacēlis.

"Es noteikti nebiju plānojis ko tādu. Tā bija veiksme, bet tāds ir futbols," pēc veiksmīgā vārtu guvuma teica Diamē.

If you missed it Diame did this madness for Newcastle last night. Wasn't even looking at the goal. pic.twitter.com/L6GehaiP3i

— Footbilly (@footbilly) March 1, 2017