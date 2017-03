Šim puisim, vārdā Ērvins, no Oklahomas izdevās atvēlēto 30 sekunžu laikā precīzi iemest četrus tālmetienus, turklāt viņš to paveica 20 sekundēs. Laimīgā līdzjutēja atbalstītajai komandai tik labi gan neveicās - "Warriors" spēles laikā realizēja vien sešus no 29 trejačiem. Tiesa, arī Ērvins trijos mēģinājumos no septiņiem bija neprecīzs, taču uz mājām brauca ar jaunu "Kia Optima".

Šai spēlē Goldensteitas "Warriors" ar 86:99 piekāpās Bostonas "Celtics".